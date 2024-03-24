TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den İsrail tepkisi. FIFA ve FIBA'ya isyan etti

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TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'den İsrail tepkisi. FIFA ve FIBA'ya isyan etti
Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, sosyal medya hesabından FIFA ve FIBA'nın uyguladığı çifte standarda tepki gösterdi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasının ardından Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA ve Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA flaş kararlara imza atmıştı.

Rusya tüm spor organizasyonlarından men edilirken, kulüpler de mücadele ettiği turnuvaların dışında bırakılmıştı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIFA ve FIBA'nın çifte standardına isyan etti.

Tongsir yayınladığı mesajda; "Rusya Ukrayna'ya saldirdı diye her turlu sportif musabakalardan men edilmisti. Bakiyorum İsrail takımları Hapoel ile Maccabi Avrupa kupalarinda hala oynuyorlar. Şimdi soruyorum; GAZZE'DE 30 BIN KİŞIYI KATLEDEN ISRAIL'IN AYRICALIĞİ MI VAR? FIFA, FIBA NEREDESINIZ?" ifadesini kullandı.

Bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda Tongsir'e hak verilip, iki organizasyonun sorumlusu FIFA ve FIBA'ya tepki gösterildi.

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