TSYD Kadınlar Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün sonuçları

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT, Çukurova Belediyespor ve Karayolları'nın katıldığı dörtlü turnuvanın ikinci gün maçları Adana'da ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.
Günün ilk maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları'nı 25-18, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İkinci maçta ise Çukurova Belediyespor, PTT'yi 25-21, 25-12 ve 25-18'lik setler sonunda 3-0'la geçti.
Turnuva yarın 13.00'te PTT-Karayolları ve saat 15.00'te oynanacak Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop maçlarıyla sona erecek.