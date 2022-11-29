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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in Paris kaçamağı. Bandana detayı gözlerden kaçmadı

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Paris'te çekilen görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. 

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:30
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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in Paris kaçamağı. Bandana detayı gözlerden kaçmadı
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Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre ikilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin gittikleri arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

BANDANASINI BİLEĞİNE TAKMIŞ!

Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirdi.

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