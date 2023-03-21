Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bazı ünlü isimler afet bölgesine giderek depremzedelere yardım etmeye çalışırken bazıları başlattıkları yardım kampanyalarıyla bağış topluyor.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Tuba Büyüküstün ve meslektaşı Fırat Çelik depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesinde ev sahipliği yapacak.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023'te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak" ifadelerine yer verdi.

Yardım kampanyasına katılacak olan ünlüler arasında Artus, Jeremy Ferrari, Paul Mirabel, Verino, La Bajon veCamille Aumont Carnel yer alıyor.



