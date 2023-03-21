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Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oyuncu Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik kolları sıvadı. İki ünlü isim depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi düzenleyecek.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:44
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Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik depremzedeler için anlamlı hareket! Yardım gecesi düzenliyorlar

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bazı ünlü isimler afet bölgesine giderek depremzedelere yardım etmeye çalışırken bazıları başlattıkları yardım kampanyalarıyla bağış topluyor.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Tuba Büyüküstün ve meslektaşı Fırat Çelik  depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesinde ev sahipliği yapacak. 

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023'te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak" ifadelerine yer verdi.

Yardım kampanyasına katılacak olan ünlüler arasında Artus, Jeremy Ferrari, Paul Mirabel, Verino, La Bajon veCamille Aumont Carnel yer alıyor.


 

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