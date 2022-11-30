Tuba Büyüküstün Engin Akyürek'le aşk iddialarına cevap verdi

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkili hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre ikilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çiftin gittikleri arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

BANDANASINI BİLEĞİNE TAKMIŞ!

Tuba Büyüküstün'ün bandanasını, Engin Akyürek'in bileğine takması aşk iddialarını güçlendirmişti.

Basına yansıyan aşk haberlerinin ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi.

"GERÇEKTEN İNANIYOR MUSUNUZ?"

Tuba Büyüküstün, "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın. Elif ve Ömer! Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.