TÜBİTAK çok sayıda personel alacak. Başvuru şartları belli oldu

Kaynak: Resmi Gazete
TÜBİTAK çok sayıda personel alacak. Başvuru şartları belli oldu
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu çok sayıda personel alamı için ilan verdi. Personel alımı ile ilgili bilgiler 22 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi BİLGEM kadrosunda çalıştırılmak üzere 236 kişi istihdam edecek.
Kurum araştırmacı kadrosunda 50 kişiyi Gebze'de, 35 kişiyi Ankara'da, 100 kişiyi Gebze'de, 45 kişiyi Ankara'da görevlendirilecek. TÜBİTAK ayrıca Gebze'de çalıştırılmak üzere 6 teknik ve destek personeli istihdam edecek.

22 Nisan tarihinde başlayacak başvurular 13 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek.

Başvurular için gerekli koşullar ise TÜBİTAK'ın internet sitesi www. tubitak.gov.tr ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Türkiye İş Kurumu'nun interet sitelerinden açıklanacak. Başvurular ise TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi http://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacak.

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