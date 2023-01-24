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TÜBİTAK ödüllü bilim insanı ömrünü böbrek hastası çocuklara adadı

Kalıtsal böbrek hastalıklarında 5 yeni gen tanımlayarak farklı tedavi stratejileri geliştiren Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın, Türkiye'yi bilimsel arenada daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyor.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:39
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TÜBİTAK ödüllü bilim insanı ömrünü böbrek hastası çocuklara adadı

TÜBİTAK ödüllü bilim insanı ömrünü böbrek hastası çocuklara adadı
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Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve 2022 TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Fatih Özaltın, böbrek hastalıklarının oluş mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarıyla, kalıtsal böbrek hastası çocuklara umut ışığı oluyor.

Hacettepe Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özaltın, kalıtsal böbrek hastalıkları alanında yeni genlerin bulunmasına katkı sağlayarak, hastalık üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Böbrek hastalıklarının oluş mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2022 TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülen Özaltın, AA muhabirine açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Özaltın, çocuk nefrolojisinde yan dal eğitimi sırasında, özellikle böbrek hastalılarının genetiğine ve kalıtsal böbrek hastalıklarına ilgi duymaya başladığını, yan dal eğitimini tamamladıktan sonra 2004-2005 yıllarında Amerika'da böbrek hastalıklarının genetiğinde çok iyi hocalardan birinin laboratuvarında çalışma fırsatı bulduğunun altını çizdi.

Özaltın, Hacettepe Tıp Fakültesindeki Moleküler Nefroloji Laboratuvarını kurduktan sonra katıldıkları Avrupa Birliği projelerinde Türkiye'yi temsil ettiklerini de belirterek şunları söyledi:

“Böbrek hastalıklarında 5 yeni geni tanımlayıp bu genlerin hastalık üzerindeki etkisini inceleyerek tıp literatürüne girdik. Yaptığımız çalışmalar çocuklara umut ışığı olabilir. Bu hastalıklar nadir olmasına rağmen kümülatif olarak toplandığında ciddi hasta popülasyonunu oluşturuyor. Bu hastalara da gerekli ilgi ve tedavilerin yapılması gerekiyor. Çocukların tedaviye ihtiyacı var ve biz de kendimizi buna adadık. Bu işle uğraşan dünyada tanınmış gruplar var biz de onlardan birisiyiz. Bulduğumuz verilerle 'bütün kalıtsal böbrek hastalıklarını aydınlattık' demiyoruz ama puzzle olarak düşünürsek resmin küçük bir parçasını tamamlamış oluyoruz."

"YAPTIKLARIMIZLA YETİNMEMEMİZ GEREKİR"

Yaptığı çalışmalarla birden fazla ödül kazandığını, TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandığı için de büyük onur duyduğunu dile getiren Özaltın, "Yıllardır yaptığım çalışmaların değerlendirilmesi, karşılık bulması bilim insanı olarak beni çok mutlu etti. Çalışmaların sonraki nesillere de örnek olacağını düşünüyorum.Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Asla yaptıklarımızla yetinemeyiz. Ülkemizi geliştirmek, kalkındırmak, bilimsel arenada daha iyi yerlere getirmek boynumuzun borcu. Elimizde çalıştığımız projeler de var, yakın zamanda bunları hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

AA

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