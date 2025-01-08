TÜBİTAK personel alacak. Başvuru tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK personel alacak. Başvuru tarihi belli oldu

TÜBİTAK, 6 uzman ve uzman yardımcısı alacağını açıkladı. Başvurular 29 Ocak’a kadar TÜBİTAK’ın İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 6 uzman ve uzman yardımcısı alımı yapılacak.

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Alınacak personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

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Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 29 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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Alınacak 6 personel TÜBİTAK'ın Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

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