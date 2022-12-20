﻿TÜBİTAK personel alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre: TÜBİTAK, bünyesine Teknisyen ve tekniker olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak belirtildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre: TÜBİTAK, bünyesine Teknisyen ve tekniker olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak belirtildi.
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