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TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK, bünyesine Teknisyen ve tekniker olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 06:19
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TÜBİTAK, Teknisyen ve Tekniker alacak

TÜBİTAK personel alacak
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Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre: TÜBİTAK, bünyesine Teknisyen ve tekniker olmak üzere 1 personel alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak belirtildi.

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