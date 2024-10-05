TÜBİTAK UZAY Uluslararası Astronomi Kongresi'ne katılacak

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne katılacaklarını ve burada uluslararası partnerlere kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklarını açıkladı.

Nefes, etkinliğin gençler ve Adana halkı için uzaya olan ilgiyi artırdığını vurguladı.

TEKNOFEST Adana'da, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzayda gerçekleştirdiği bilim misyonları ve yerli üretim Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi gibi önemli gelişmelere dikkat çekti.

Ayrıca, standlarında çocukların Türksat 6A ve İMECE'nin maketlerini yaparak deneyim kazandığını belirtti.

2026'da Antalya'da Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Nefes, bu hazırlıklara şimdiden başladıklarını söyledi.

Uzay misyonlarının nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini ve bu nedenle toplumsal farkındalığın artması gerektiğini vurguladı. Nefes, uzay alanında daha bilinçli ve kendine güvenen bir gençliğin yetiştiğini ifade etti.