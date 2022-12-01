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TÜBİTAK 311 personel alacak

TÜBİTAK, bünyesinde kısmi süreli Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Telekomünikasyon, Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon mühendisi olarak istihdam etmek üzere 311 personel alacak.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:46
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TÜBİTAK 311 personel alacak

TÜBİTAK 311 personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; TÜBİTAK, bünyesinde kısmi süreli Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Telekomünikasyon, Kontrol veya Kontrol ve Otomasyon mühendisi olarak istihdam etmek üzere 311 personel alacak.

Son başvuru tarihi 22 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumun internet sayfası "www.tubitak.gov.tr" ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr"de yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

 

 


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