TÜBİTAK'ın burs miktarları artırıldı. Bakan Kacır duyurdu

TÜBİTAK'ın burs miktarları arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde öğrencilere yapılan burs ödemelerinin aylık üst limitlerinde artış yapıldı.

YENİ BURS MİKTARLARI

• Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri: Burs miktarı 4 bin liradan 4 bin 800 liraya yükseltildi.

• Yüksek Lisans Öğrencileri: Burs miktarı 13 bin 500 liradan 16 bin 500 liraya çıkarıldı.

• Doktora Öğrencileri: Burs miktarı 20 bin liradan 24 bin liraya yükseltildi.

• Doktora Sonrası Araştırmacılar: Burs miktarı 27 bin liradan 32 bin liraya çıkarıldı.

Ayrıca, BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı'nda yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda, doktora öğrencileri 8 bin 700 liraya ve doktora sonrası araştırmacılar da 10 bin 500 liraya kadar performans ödemesi alabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Türkiye'yi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi yetişmiş insan kaynağımızla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.