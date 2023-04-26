TÜBİTAK'ın çip üretim tesisi Kocaeli'nde açıldı

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde Çip Üretim Tesisi Yatırımı İmza ve "IDEA Incubation" Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1983 yılından beri Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) vasıtasıyla bu alanda yetkinliğinin olduğunu belirterek, 2010'lu yılların başından itibaren sınırlı da olsa savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliğe ve altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

KATAR İLE ORTAKLIK

Yetkinlik olmadan altyapıya sahip olmanın bir önemi olmadığını vurgulayan Mandal, bu konudaki girişimlere bugün bir yenisini eklediklerini dile getirdi.

Mandal, şu ana kadar ki yetkinliklerinin 250 nanometre boyutunda olduğunu aktararak, "Buradaki ihtiyaç noktası hem hassasiyet hem performans hem de üretim hızı noktasında daha farklı amaçlara yönelik sensörlerin geliştirilmesi. Bunu da Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesiyle geliştiriyor olacağız." dedi.

Hem teknolojiye ortak sahip olma hem de insan kaynağı geliştirme boyutunda ortak bir girişimlerinin olacağını anlatan Mandal, şöyle devam etti:

İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEDE ÖNEMLİ AŞAMA

"Bu şekilde önemli bir aşamaya geçmiş olacağız. Bunun devamında daha büyük bir yatırıma ihtiyaç olacak. Bunun için insan kaynağına ihtiyaç olacak. Bugün için 65 nanometrede kazanacağımız yetkinliğin, hem özgüvenimiz açısından hem de yatırımın gerçekleşmesi açısından önemli bir deneyim olacağı görüşündeyim. Türkiye'de TÜBİTAK'ın yetkinliği dahilindeki potansiyelimizi arttırıp ve özellikle insan kaynağı yetiştirme noktasında da önemli bir aşama olacak."

YARIŞMALAR İLE GENÇLERİN ÜRETİME KATILIMI SAĞLANIYOR

Mandal, tasarım noktasında da hem TÜBİTAK hem de yakın zamanda oluşan firmalarla birlikte ekosistemin çok iyi bir şekilde büyüdüğünü belirterek, "TEKNOFEST yarışmaları kapsamında ilk kez geçen sene çip tasarım yarışması başladı, mükemmel bir şekilde bunu gençlerimiz gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

"80 GİRİŞİME EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Bugün Türkiye'nin ilk teknoparklarından olan MARTEK'te IDEA Incubation Kuluçka Merkezi'nin de açılışını yaptıklarını belirten Mandal, MARTEK'teki firmaların birçok sektörde teknoloji geliştirme ve üretim yetkinliğine sahip olduğunu anlattı.

Burada özellikle teknoloji tabanlı girişimci ekosistemine katkıda bulanacaklarını dile getiren Mandal, "Hem ön kuluçka hem de şirketleşmiş girişimlerimizde birlikte 80 girişime ev sahipliği yapacağız. 1 yıl boyunca ücret almayacağız, yine yemek ve servis masrafları bizim tarafımızdan karşılanacak ve ücretsiz mentör hizmeti sunacağız." diye konuştu.

KATARLI ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad Hasnah ise kurumlar arasında daha fazla köprü kurmaları gerektiğinin altını çizerek, hep beraber çalışıp hep beraber geleceği inşa etmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Rektör Hasnah, çip üretim yatırımıyla ilgili protokolü imzaladı. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve protokol üyeleri, kuluçka merkezi IDEA Incubation'ın açılış kurdelesini kesti.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

GEBZE'DE ÇİP ÜRETİM TESİSİ KURULACAK

TÜBİTAK ve Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi arasında imzalanan protokol, TÜBİTAK Gebze kampüsünde çip üretim tesisi kurulmasına yönelik iş birliğini içeriyor. Protokol kapsamında çip üretimi hattının kurulabilmesi için gerekli olan makine parkı, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi tarafından temin edilecek. Üretim tesisi ve temiz odaların inşa edilmesi ve tesisin işletilmesinden TÜBİTAK BİLGEM sorumlu olacak.

Tesis, 2000 metrekare temiz alana sahip olacak ve bir sene içerisinde üretime başlayacak. Çip Üretim Tesisinde AR-GE ve ürün geliştirme fırsatı da olacak.

-IDEA INCUBATİON'DA 42 GİRİŞİMCİ, FİKİRLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Açılışı gerçekleştirilen Idea Incubation'da kuluçka ve ön kuluçka olmak üzere iki program yürütülüyor.

Şirket kuruluşunun üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş ve bir AR-GE projesi olan firmalara yönelik kuluçka programı kapsamında halihazırda 38 firma faaliyet gösteriyor. 9 firmanın da hakem değerlendirme süreçleri devam ediyor. Bu firmalar sektörel bakımdan ağırlıklı olarak yazılım ve bilişim alanlarında faaliyet gösteriyor.

Ön kuluçka programında ise henüz fikir aşamasından proje aşamasına geçememiş ve şirketleşememiş ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşan girişimciler yer alıyor. Bir eğitim planı doğrultusunda girişimcilikten patent süreçlerine, şirket kurulumundan pazarlama süreçlerine kadar girişimcilik yolculuğunda ihtiyaç duyulacak tüm eğitimler veriliyor. Girişimcilere patent desteği ve danışmanlığı da sunuluyor.

Ayrıca girişimciler ücretsiz bir şekilde 7/24 açık olan ofis ve mentörlük imkanlarından da faydalanabiliyor. Ön kuluçka programı kapsamında 42 girişimci kuluçka merkezinde fikirlerini geliştiriyor.