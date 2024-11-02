TÜBİTAK'ta Başkan'a ilansız sınavsız eleman alma yetkisi verildi

Emek Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre; 15 Ekim 2021'de yapılan değişiklikle, TÜBİTAK Başkanı'na hiçbir bilimsel kriter olmadan personel atama yetkisi tanındı. Bu durum, TÜBİTAK gibi prestijli bir kurumda keyfiliğin ve kayırmacılığın arttığını gösteriyor. Özellikle 7. maddenin 9. fıkrasında, başkana ilansız ve sınavsız personel alma yetkisi verilmesi, ciddi eleştirilere neden oldu.

Bu düzenlemede aynen şu ifadelere yer verilmiş durumda:

"Başkanlık ve bağlı işyerinde ihtiyaç duyulması halinde bu Esaslarda yer alan şartlar aranmaksızın Atama Yetkilisinin Oluru ile A ve AG Hizmet Grubuna alım yapılabilir. İlgili takvim yılında yapılacak ilan harici alımlardaki personel sayısı, bağlı işyerlerinin her birinde önceki üç takvim yılında aynı hizmet grubundan yaptıkları ilanlı alımların ortalamasının %10’undan fazla olamaz. Bu oran, bağlı işyerlerinde Başkan Oluru ile %15’e kadar artırılabilir. İlan harici alımlardaki personel sayısına, bağlı işyerlerinin en üst yönetici ünvanları ile Merkez Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı ünvanlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler dahil edilmez."