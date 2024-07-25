TÜBİTAK'tan deprem haritası açıklaması: 2025 yılı işaret edildi

Kaynak: AA
TÜBİTAK'tan deprem haritası açıklaması: 2025 yılı işaret edildi

TÜBİTAK, Ezine ilçesinde gerçekleşen 4.7 şiddetindeki depremin ardından bir açıklama yayınladı. Vatandaşlar aktif fay hatlarının konumları hakkında bilgi talep etti. Bilim kuruluşu, Türkiye genelindeki tüm aktif fay hatlarının yerlerinin 2025 yılı sonuna dek halkla paylaşılacağını duyurdu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'nin canlı fay hatları hakkında bilgilerin 2025 sonuna dek halka açıklanacağını duyurdu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sırasında Narlı fay hattının etkilenmediği, ancak yeni bir fay hattının oluştuğu belirtildi. Ayrıca, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile DEÜ'den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Pazarcık'ta gerçekleşen ve büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen depremin ardından yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

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TÜRKİYE'NİN GÜNCEL DEPREM HARİTASI 2025 YILI SONUNDA HAZIR

Pazarcık'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen depremin ardından başlatılan paleosismolojik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Araştırmacılar, bu felaketin izlerinin hala taze olduğunu ve bilimsel verilere dayalı çözümler üretmek amacıyla aralıksız bir çaba içinde olduklarını ifade ettiler. Türkiye'nin deprem risk haritasının güncellenmesi için diri fay hatları üzerinde yürütülen paleosismolojik incelemelerin önemine dikkat çeken yetkililer, 2025 yılı sonuna kadar ülkenin tüm aktif fay hatlarının detaylı haritalarının tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın başkanlık ettiği toplantıda, AFAD, MTA ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla, Türkiye'nin sismik haritalama çalışmalarında yeni bir döneme girildiği vurgulandı. Toplantıda, iklim değişikliğinin deprem riskini artırabileceği ve bu nedenle alınacak önlemlerin bilimsel verilere dayandırılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. AFAD'ın deprem sonrası gösterdiği etkin çalışmaların önemine değinilirken, afet öncesinde alınacak bilimsel temelli önlemlerin hayati önemi vurgulandı.

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YENİ BİR FAY TESPİT EDİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AFAD Bilimsel Destek Kurulu ile yürütülen bir projede, Narlı fay hattı üzerinde gerçekleştirilen yeni araştırmalar kapsamında iki hendek kazıldığını açıkladı. 2023 Şubat'ında meydana gelen depremler sırasında Narlı fayının etkilenmediği, ancak bu süreçte yeni bir fay hattının oluştuğu gözlemlendi. Sözbilir, "Deprem esnasında fayın hareketini izleyebiliyoruz ve bu hareketin Narlı fayınınkinin aksine farklı bir karakter gösterdiğini belirledik. Bu yeni fay hattı, Narlı fayından bağımsız ve Doğu Anadolu Fayı ile ilişkili olarak değerlendirilmekte." dedi.

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