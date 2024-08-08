TÜBİTAK'tan farklı kadrolarda personel alımı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), mevcut personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda işe alım yapacağını duyurdu. Açık pozisyonlar arasında Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri, Vardiya Zabiti, Kamarot, Gemi Yağcısı, Araştırmacı ve AR-GE proje teknisyeni bulunmaktadır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmaları ve herhangi bir suç kaydının bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, sürekli görev yapmaya engel teşkil edebilecek sağlık sorunları veya bulaşıcı hastalıkların olmaması, ekip çalışmasına uyum sağlayabilme ve güçlü iletişim becerilerine sahip olma gibi genel şartlar da aranmaktadır. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olma şartı aranırken, başvurulan pozisyon için gerekli mesleki deneyim ve eğitim düzeyine sahip olmak da gereklilikler arasında yer alıyor.

PERSONEL ALIMLARI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLER NEREYE YAPILABİLİR?

TÜBİTAK, bilim ve teknoloji alanında uzmanlaşmış kadrosunu genişletmek için yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, kurumun resmi kariyer portalı ve İŞKUR'un e-şube adresi üzerinden ilanlara erişebilir, başvuru koşulları ve süreçleri hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Özellikle gemi adamı pozisyonu için başvurular 12 Ağustos tarihine kadar alınacakken, diğer pozisyonlar için son başvuru tarihi 27 Ağustos olarak belirlenmiştir.