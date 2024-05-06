Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Kaynak: DHA
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
Bursa'da Emin K. (75), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini vurdu.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin kırsal Çayırlı Mahallesinde meydana gelen olayda, Emin K.'nın evinin bahçesinde temizlediği ruhsatlı av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu Emin K., kanlar içinde yere düştü.

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Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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