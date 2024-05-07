Tugay Kerimoğlu imzayı attı

Türk futbolunda art arda yaşanan skandalların ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Mehmet Büyükekşi baskılara dayanamayarak seçime gitme kararı aldı.

Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada seçim tarihi olarak 18 Temmuz’un belirlendiğini açıklamıştı.

Büyükekşi’nin bu kararı sonrası tarihin çok geç olduğunu söyleyen bazı kulüpler erken seçime gitmek için imza kampanyası başlattı.

1 aydır devam edilen imza çalışmalarının ardından tüzük gereği erken seçim için gereken 136 delege imzası toplandı.

Geçtiğimiz günlerde erken seçim için imza verenlerin listesi ortaya çıkarken o listede sürpriz isimler de yer aldı.

Bunlarda bir tanesi de eski futbolcu Tugay Kerimoğlu.

Mehmet Büyükekşi yönetiminden rahatsız olan Tugay Kerimoğlu erken seçim için imzasını attı.