Tuğba Danışmaz rekor kırarak olimpiyat kotasını aldı. Tarihe geçti

Kaynak: AA
Tuğba Danışmaz rekor kırarak olimpiyat kotasını aldı. Tarihe geçti

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarken gümüş madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, ilk hakkında 14,29 metrelik atlayış yaptı. İkinci hakkında ise 14,57 metreye ulaşan Danışmaz, Türkiye rekorunu kırarken Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da kota aldı.

Yarışmada 14,85 metreyle Avrupa'da bu yılın en iyi derecesini tekrarlayan İspanyol Ana Peleteiro, altın madalya kazandı. Tuğba Danışmaz 14,57 metreyle gümüş, Fransız Ilionis Guillaume ise 14,43 metreyle bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyon tarihinde üç adım atlamada milli atlet Ruhi Sarıalp ile 1950 yılında Brüksel'de bronz madalya elde etmişti.

Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanmıştı.

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