Tuğba Özay sabaha kadar babasının mezarını bekledi

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Özay'ın babası şair İlhan Özay 68 yaşında hayata veda etti. Özay'ın bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

68 yaşındaki şair ve yazar İlhan Özay, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Tuğba Özay cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Babasının vefatıyla sarsılan Tuğba Özay yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bütün gece babasının mezarı başında bekleyen Özay duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek! Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim… 'Alev alev üşümek nedir' bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin! Kızın Guguk..."