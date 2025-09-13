Tuğba Özay’dan Mehmet Şimşek'e öneri! “Bunu yapın devletin kasası çok para kazanır"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuğba Özay’dan Mehmet Şimşek'e öneri! “Bunu yapın devletin kasası çok para kazanır"

Ünlü oyuncu ve manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çevre kirliliğine dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ormanlık bir alana atılan çöpleri kendi elleriyle toplayarak yetkililere seslenen Özay, belediyelere çöp cezası uygulanması çağrısında bulunmuştu.

293101.jpg

Özay tepkisini dile getirirken, "Gerçekten bu benim kaçıncı videom? Tiksiniyorum. Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Çöp cezası verilmeli. İnsanlar ancak cebine dokunduğunuzda anlarlar yaptıklarını. Tüm belediyeler çöp cezası uygulamalı" ifadelerini kullanarak çevre duyarsızlığına isyan etmişti.

g.webp

“ÇOK PARA KAZANIR DEVLETİN KASASI"

Tuğba Özay, bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek konuyu daha üst bir mercie taşıdı.

Yeni paylaşımında, "1 hafta oldu hala haberiz… Evet daha çok duyurun, daha çok paylaşın! Her şeyden vergi alıyorsunuz sayın bakan… Lütfen tüm Türkiye’ye çöp atma cezası uygulansın. Vallahi çok para kazanır devletin kasası" diyerek, çöp cezalarının ülke genelinde uygulanması halinde devletin önemli bir gelir elde edebileceğini belirtti.

p.webp

Son Haberler
Blok3’ün konserinde güvenlik skandalı! Önce çatıdan attılar sonra darp ettiler
Blok3’ün konserinde güvenlik skandalı! Önce çatıdan attılar sonra darp ettiler
TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!
TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!
Hızlı tren telaşı kazayla bitti
Hızlı tren telaşı kazayla bitti
İmamoğlu görüntüleri AKP’li eski vekili çileden çıkardı!
İmamoğlu görüntüleri AKP’li eski vekili çileden çıkardı!
Karaciğeri temizliyor, kemikleri güçlendiriyor! Şifalı bitki mucize saçıyor
Karaciğeri temizliyor, kemikleri güçlendiriyor! Şifalı bitki mucize saçıyor