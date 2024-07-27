Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar. Bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar. Bıraktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin çarpıcı bir karara imza attı.

Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar

Paris Olimpiyat Oyunları'nda maçlarının başlamasına 4 gün kala A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin için tepkiler sürüyor.

Yerine İlkin Aydın'ın alınmasının ardından Tuğba, eşyalarını toplayarak kamptan ayrılmıştı.

Tuğba'nın menajerlik şirketi de Bakara Suresi’nin 216. ayetini paylaşmış ve “Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir” ifadesini kullanmıştı.

Ardından da “Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim. Şimdilik bu kadar” paylaşımı gelmişti.

Tuğba'nın babası da "Böyle kadro belirlenir mi..? Çok ayıp ettiniz çok... Üstelik kadın takımına bu yapılır mı? Maçlar daha başlamadan dünyaya malzeme olduk" diye paylaşım yaptı.

Kararı antrenmanda öğrenen ve büyük üzüntü yaşayan Tuğba, hemen İstanbul'a dönmek istediğini belirterek kamptan ayrıldı.

Tuğba ayrıca sosyal medyada Türkiye Voleybol Federasyonu'nu takibi de bıraktı.

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