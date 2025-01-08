Tuğçe Tayfur'un babasına attığı küfürlü mesajlar! Avukatı paylaştı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından ailesiyle ilgili çarpıcı detayları Avukatı Hakan Tamgüç gün yüzüne çıkardı. Tayfur’un, kızı Tuğçe Tayfur’u evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı.

GERGİNLİĞİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Ünlü sanatçının uzun yıllardır avukatlığını yapan Hakan Tamgüç, Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’u evlatlıktan reddettiğini ve aralarındaki gerginliğin nedenini açıkladı.

HAKARET İÇEREN MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Hakan Tamgüç, telefonla canlı yayına bağlandığı televizyon programında, Tuğçe Tayfur’un babasına gönderdiği küfür içerikli mesajlardan bahsetti. Avukat Tamgüç, “Ferdi abinin kızıyla ilgili net bir duruşu vardı. Kendisini üzen ve hakaret eden bu davranışlar nedeniyle evlatlıktan reddetti” ifadelerini kullandı. Tamgüç, Tuğçe Tayfur’un babasına yönelik ağır ifadeler kullandığını ileri sürdü.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİ DE HAKARET ETMİŞ

Avukat Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşinin hakaretlerine maruz kaldıklarını da iddia etti. Tamgüç açıklamasında "Kızının kendisini üzdüğü, bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği. Kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım" dedi.

Sunucu ise bunun üzerine mesajların içeriğine dair sorular sordu. Sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi.