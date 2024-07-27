Tuğrul Türkeş'e Osman Kavala'yı ziyaret izni çıktı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Gezi davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Aynı şekilde gezi davasından cezaevinde yatan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater’i de ziyaret edeceğini belirten Türkeş, Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına 19 Temmuz'da dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söylemişti. Türkeş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” demişti.

Kavala ise avukatları aracılığıyla paylaştığı mektubunda, gelen tepkileri yadırgadığını belirterek, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini ifade etmişti.

Kavala mesajında, "Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği “hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım” ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK ONAY VERDİ

Görüşmeye ilişkin son mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Türkeş, Adalet Bakanlığı'nın ziyaret için 'şifahen' onay verdiğini açıkladı.

Türkeş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gezi Parkı Davası” Tutuklu Sanıklarının Ziyaret Konusu; Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir. Ziyaret en kısa zamanda gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KARDEŞİ AYYÜCE TÜRKEŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkeş'in gündem olan açıklaması sonrası MHP'den ve İYİ Parti Adana Milletvekili olan kardeşi Ayyüce Türkeş Taş'tan sert tepki geldi.

Ayyüce Türkeş’in paylaşımında, “Ömrünün bir saniyesi bile hapishane de geçmemesi gereken Başbuğ Türkeş ile Osman Kavala’yı aynı kefeye koymak kimsenin haddine değildir. Herkes haddini ve yerini bilecek" demişti.