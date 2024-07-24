Tuğrul Türkeş’ten Devlet Bahçeli’yi çok kızdıracak bir hamle daha

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AKP Milletvekili, Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'yı cezavinde ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Kavala ise avukatları aracılığıyla paylaştığı mektubunda, gelen tepkileri yadırgadığını belirterek, Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini söyledi.

“KAVALA ZİYARETİNDEN VAZGEÇMEDİM”

Karar yazarı Elif Çakır'a konuşan Türkeş ise "Osman Kavala’yı ziyaret edeceğinizi açıklamıştınız, üzerinden bir hafta geçti, gerçekleşmedi? Hâlâ ziyaret konusunda kararlı mısınız? Gördüğünüz tepkiler sizi bu isteğinizden vaz mı geçirdi? Ne zaman ziyaret edeceksiniz?" sorusuna, Kavala ziyaretinden vazgeçmediği şeklinde cevap verdi.

“CAN ATALAY’I DA ZİYARET EDECEĞİM”

Türkeş, aynı şekilde Gezi davasından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Çiğdem Mater’i de ziyaret edeceğini duyurdu.

Adalet Bakanlığına ve TBMM Başkanlığına 19 Temmuz'da dilekçe verdiğini ve izin beklediğini söyleyen Türkeş, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak 4 isim için de müracaatımızı yaptık, bekliyoruz, Adalet Bakanlığı iznimizi onaylar onaylamaz ziyaretlerimi gerçekleştireceğim” dedi.

Türkeş, Çakır'ın “Neden bu kadar uzun sürdü dilekçenizin onaylanması, bu tuhaf değil mi?” sorusunu ise esmi prosedür neyse onu yaptığını ve cevap beklediğini söyleyerek yanıtladı.