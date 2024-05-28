TÜGVALI yönetici Gazze’ye bomba yağarken mekan kapatıp dansöz oynattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜGVALI yönetici Gazze’ye bomba yağarken mekan kapatıp dansöz oynattı

AKP'li ve TÜGVA'lı yöneticiler Elazığspor'un 2.lige yükselmesini İstanbul'da mekan kapatıp, dansöz oynatarak kutladı. Gazze ve Refah'ta İsrail'in ağır saldırıları sürerken bu görüntülerin ortaya çıkması büyük tepkilere neden oldu.

Elazığspor Orduspor’u yenerek 2. Lig’e yükseldi. Elazığspor Asbaşkanı, AKP’li Elazığ Belediye Başkanı’nın kardeşi Mustafa Şerifoğulları, şampiyonluk kutlamaları için İstanbul’da “Şahane Cabaret” isimli mekanı kapattı.

Aynı zamanda TÜGVA’nın önde gelen isimlerinden olan, yakın zamana kadar TÜGVA Elazığ İl Başkanı olan Şerifoğulları’nın organize ettiği gecede alkollü içkiler tüketildi, dansöz sahne aldı.

Bu kutlama gecesi, Elazığ’da tepki ile karşılandı. Zira Elazığspor maddi sıkıntıları nedeniyle kentte yardım kampanyası başlatmış, Elazığlı küçük çocuklar bile kulübe harçlıklarını bağışlamıştı. Elazığ’da muhafazakar kesim ise "maçtan önce dua istediler, maç bitince dansöze para taktılar" diyerek geceye tepki gösterdi.

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