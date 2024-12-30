TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi Aralık ayı verileri belli oldu

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 azalarak 102,7 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artarak 113, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 artarak 89,4 olarak kaydedildi.