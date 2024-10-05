TÜİK açıkladı, Hakan Kara'dan ilk yorumu geldi. Faiz indirimini konuşmak için erken

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK dün ilk kez mevsimsel etkiden arındırılmış TÜFE göstergelerini yani enflasyonu açıkladı. Buna göre TÜFE yüzde 2,80 olarak duyuruldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç enflasyon eylülde aylık yüzde 2,96 çıkmıştı.

TÜİK'e göre mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE 2,71 artış gösterdi.

Mevsimsel etkiden arındırılmış enflasyon verisi Merkez Bankası tarafından para politikası iletişiminde sıkça kullanılan bir yöntem. TÜİK'in dün duyurduğu veri faiz indirimlerinde göz önünde tutuluyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ESKİ KARAKUTUSU HAKAN KARA'DAN JET YORUM

Merkez Bankası'nın eski başekonomistlerinden deneyimli iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in açıkladığı verilerin ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kara yaptığı paylaşımla faiz indirimi olup olmayacağına yönelik yorum yaptı. Kara mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyonda son iki ayın ortalamasının yüzde 2,82 olduğunu, bunun da yıllık yüzde 40’a denk geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Hakan Kara bu aşamada faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu söyledi.