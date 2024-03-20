TÜİK açıkladı. Trafikteki araç sayısı 30 milyona ilerliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan trafikteki araç sayısı açıklaması...TÜİK şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.Trafikteki araç sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye yükseldiği belirtildi.

TÜİK'e göre, şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 55,7 artışla 2 bin 382'ye çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, şubatta 191 bin 218 artış kaydetti.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan araçların dökümüne gelince, taşıtların yüzde 47,7'sini motosiklet, yüzde 39,7'sini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBATTA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI OCAK AYINA GÖRE DÜŞTÜ

Bu azalış özel amaçlı taşıtta yüzde 38, kamyonette yüzde 32,2, otomobilde yüzde 32,1, minibüste yüzde 24,1, kamyonda yüzde 22,6 ve otobüste yüzde 15,7 olarak kayıtlara geçti.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 29,1 MİLYONU GEÇTİ

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 2 Milyon 394 bin adet artış gösterdi. Böylece araç sayısı 26 milyon 748 bin 508'den 29 milyon 142 bin 942'ye yükseldi.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,9'unu otomobil, yüzde 17,9'unu motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Şubatta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,9'u Renault, yüzde 10,3'ü Fiat, yüzde 7,5'i Chery, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 5,7'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5'i Peugout, yüzde 4,9'u Dacia, yüzde 4,9'u Skoda yüzde 4,3'ü Opel, yüzde 4,1'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes Benz, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,9'u Nissan, yüzde 2'si MG, yüzde 2'si Honda, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,7'si Kia, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,1'i Volvo, yüzde 7,4'ü diğer markalardan oluştu.

EN ÇOK GRİ RENKTEKİ ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 23,4'ünün 1401-1500, yüzde 20'sinin 1301-1400, yüzde 12,6'sının 1501-1600, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,3'ü gri, yüzde 25,2'si beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 11,8'i siyah, yüzde 6,4'ü kırmızı, yüzde 2,5'i yeşil, yüzde 1,2'si turuncu, yüzde 0,6'sı mor ve yüzde 0,4'ü kahverengi araçlar oldu.