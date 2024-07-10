TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimin damadı çıktı

Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmış, yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı.

Enflasyon rakamlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya’nın AKP’li Bayrampaşa eski Belediye Başkanı Atilla Aydıner’in kızı Uzman Psikolog Sümeyra Aydıner evli olduğu ortaya çıktı.

Aydıner’in damadı olan TÜİK Başkanı Çetinkaya geçtiğimiz gün, enflasyon rakamları hesaplanırken verdiği yumurta fiyatı örneği çok konuşulmuştu.

Atilla Aydıner ile Sümeyra Aydıner

“Yumurta, doktor muayenesi fiyatları denildiğinde toplulaştırılmış bir fiyattan bahsediliyor” diyen Çetinkaya, “Örneğin bugün (dün) basına yansıyan bir haberde 2,57 lira yumurta fiyatı ifade ediliyor. Gezen tavuk yumurtası 5 lira. Ama 30'lu yumurtaların tanesi 2 lira. Tüketim ağırlıklarına bakıldığında vatandaşların çoğunlukla 30'lu yumurta tükettiği görülüyor. Ortalama toplulaştırılmış fiyatlara bakıldığında yumurta için 2,57 lira gayet mantıklı bir fiyat” ifadelerini kullanmıştı.

EŞİ DE UZMAN PSİKOLOG

TÜİK Başkanı’nın eşi Sümeyra Aydıner de babasını belediye başkanlığı yaptığı Bayrampaşa’da psikoloji üzerine seminerler veriyor.

Uzman Psikolog olan Sümeyra Aydıner’in “Çocuğum Büyürken” isimli kitabı da bulunuyor.

TÜİK BAŞKANI ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) başkanlık görevini sürdüren Dr. Erhan Çetinkaya, 1981 yılında Malatya’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tam burslu olarak eğitim gördü ve 2004 yılında mezun oldu.

Daha sonra Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) görev aldıktan sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA derecesi alarak BDDK’ya geri döndü.

CFA (Certified Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey ve Türev Araçlar sertifikalarına sahip.

Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

20 Aralık 2019 tarihinden itibaren BDDK Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans alanında tam burslu olarak Doktora derecesi aldı. Dr. Çetinkaya, 28 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atandı.