TÜİK: Ekonomik güven endeksi ekimde 96,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında 95,4 olan endeks, ekimde yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 4,4 artışla 74,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artışla 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6 olarak belirlendi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalışla 113,9’e düştü. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 oranında artışla 89,1 olarak açıklandı.