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TÜİK’in enflasyon açıklamasına ekonomistler kahkahalarla güldü

TÜİK aylık enflasyonu yüzde 1,18 olarak açıkladı, ekonomistleri de hayrete düşürdü: “Hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tutturmuş!”

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:56
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TÜİK enflasyonu açıkladı ekonomistler kahkahalarla güldü

TÜİK’in enflasyon açıklamasına ekonomistler kahkahalarla güldü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi.

Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Aylık enflasyon, Eylül 2021'yüzde 1,25 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 1,18 açıklaması ekonomistler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İşte ekonomistlerin yorumları:

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara: Ücretiniz geçmiş enflasyona göre artsa dahi, enflasyon refahınızdan çalar. Düşük ölçülüyorsa daha fazla çalar.



T24 Ekonomi yazarı Uğur Gürses ise "Hükümetin enflasyon tahminini TÜİK tutturmuş!", "TÜİK, İTO'ya göre 28.7 puan daha düşük..." ve "Enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde' Kavuğu hak ediyor gerçekten..." dedi.



Prof. Veysel Ulusoy: 1.18 mi?



Ziraat Bankası’nın eski genel müdürü Şenol Babuşçu ise TÜİK’in İTO’nun ve ENAG’ın açıkladığı enflasyon verilerini paylaşarak “Hangisi doğru?” sorusunu yöneltti.


 

Selçuk Geçer ise sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

"Helal olsun reise!!! Enflasyon düşecek dedi düştü... Gerçi memur ve emeklinin hak ettiği maaş zamları da en az 30 puan düştü ama olsun... Her şeye yüzde 100 üstü zam gelirken memura ve emekliye yüzde 15 zam yeter denildi ama olsun... Benim oyum yine reise!!!"

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SS
3.01.2023 11:06
geçen ay %80 olan eşyanın tabiatına aykırı nasıl bir ayda 20 puan düşer sizin hesabınızı şeçimde biz göreceğiz çok yakın hazır olun!  
 
Haram olsun
3.01.2023 11:03
Bir kuruşum tüik te çalışanlara haram olsun yalan dolan işte tüik kul hakkı yiyen bu kurumda çalışıyor  
 
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