TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2, ithalat birim değer endeksi yüzde 17,1 azaldı.

KAYNAK: AA
TÜİK eylül ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü. Endeks, Eylül 2022'ye kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 11,2 azaldı, imalat sanayisinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 17,1 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 43,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,1, yakıtlarda yüzde 13,5 artarken imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.

İthalat miktar endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3,1 yükseldi. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4 azalırken yakıtlarda yüzde 12,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,1 artarak eylülde 159,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Eylül 2022'de 156,5 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 4,8 artışla bu yılın aynı ayında 164'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 129,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 azalarak eylülde 125,8'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Eylül 2022'de 114,8 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 6,6 artışla bu yılın eylül ayında 122,3 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2022'de 72,3 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 14 puan artışla bu yılın eylül ayında 86,3'e çıktı.

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