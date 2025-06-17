TÜİK mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı

Kaynak: DHA
TÜİK mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının mayıs ayında yıllık yüzde 28,96, aylık yüzde 0,23 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,21 arttı. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,85 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,20 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 9,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 87,26 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 14,61 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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