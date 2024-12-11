TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu

Kaynak: DHA
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında inşaat maliyeti yıllık yüzde 37,94 aylık ise yüzde 1,48 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 1,48 arttığını açıkladı.

insaatt.webp

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,67, işçilik endeksi yüzde 55,62 arttı. Öte yandan bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 39,06 ve aylık yüzde 1,33, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yıllık yüzde 34,43 ve aylık yüzde 1,96 arttı.

Son Haberler
Kıyafetiyle alay konusu olmuştu! Bülent Ersoy o eleştirilere ateş püskürdü
Kıyafetiyle alay konusu olmuştu! Bülent Ersoy o eleştirilere ateş püskürdü
Kaymakam'dan çiftçilere fidan desteği
Kaymakam'dan çiftçilere fidan desteği
CHP ve MHP'den 'kayyum' zirvesi
CHP ve MHP'den 'kayyum' zirvesi
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim sınıfta kaldı
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu
TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu