TÜİK rakamları açıkladı! İnşaat maliyetindeki artış belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 37,94, aylık yüzde 1,48 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,73, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 30,67, işçilik endeksi yüzde 55,62 arttı. Öte yandan bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 39,06 ve aylık yüzde 1,33, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de yıllık yüzde 34,43 ve aylık yüzde 1,96 arttı.