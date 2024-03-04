TÜİK şaşırdı gerçek enflasyonu açıkladı. ENAG’dan bile fazla çıkardı

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

ENAG YÜZDE 121,98 OLARAK AÇIKLADI

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, açıkladığı enflasyon verilerinde yıllık enflasyonun yüzde 121,98 olduğunu duyurdu. ENAG, sağlık fiyatlarında bir değişimin olmadığını belirtirken, en fazla fiyat artışının yüzde 10,49 ile ‘Çeşitli Mal ve Hizmetler’ kaleminde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, ENAG’DAN YÜKSEK AÇIKLADI

TÜİK’in enflasyon rakamlarını aylık bazda ENAG’dan fazla açıklaması dikkat çekti. ENAG, şubat enflasyonunu aylık bazda yüzde 4,32 olarak açıklamıştı. TÜİK’e göre ise aylık enflasyon yüzde 4,53 seviyesinde oldu. ENAG’ın verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 121,98 olurken TÜİK ise yüzde 67,07 olarak duyurdu.