TÜİK utanç verici sonucu açıkladı. Bunun neresi yerlilik ve millilik

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de Türklerin ev sahipliği oranı azalırken yabancılar son 10 yılda 350 binden fazla konut satın aldı. 2022'de kendi konutunda yaşayanların oranı ise 56,7'ye düştü.

TÜİK utanç verici sonucu açıkladı. Bunun neresi yerlilik ve millilik

TÜİK'in açıkladığı 2022 Yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 56,7'ye geriledi.

Kirada oturanların oranı ise 2022'de bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 27,2'ye yükseldi. Kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise 0,5 puan artışla yüzde 15,1'e yükseldi.

BARINMA SORUNU BÜYÜDÜ

Konut fiyatlarının son yıllarda hızla artması, konutun yatırım aracı olarak kullanılması ve yabancılara gayrimenkul karşılığı vatandaşlık verilmesi, vatandaşın barınma sorununu büyüttü.

İzolasyondan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problemi oldu.

Kurumsal olmayan nüfusun yüzde 33,6’sı konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken, yüzde 21,7’si trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

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YABANCILAR KONUT ALMAYA DOYMADI
Yabancıların Türkiye'de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaların kaldırılmasıyla birlikte, 2012-2023 Mart dönemi arasında yabancılara satılan konut sayısı 357 bin 343'e ulaştı.

Geçen Nisan ayında yabancılara konut satışında İstanbul 138 bin 840 konutla birinci sırada yer alırken, ikinci sırada 90 bin 266 adet konutla Antalya yer aldı.

Ülke genelinde konut fiyatları şubatta yıllık yüzde 141,5 artarak rekor seviyeye ulaştı. 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı ise şubatta 2 milyon 49 bin 300 TL'ye ulaştı ve ilk kez 2 milyon TL sınırını aştı.

İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı ise şubat ayı itibarıyla ilk kez 3 milyon TL'yi aşarak 3 milyon 180 bin 200 TL'ye yükseldi.

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