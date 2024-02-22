TÜİK’e göre çalışanlar ve yaşlılar mutluluktan uçuyor. TÜİK harikalar diyarında

Kaynak: DHA
TÜİK’e göre çalışanlar ve yaşlılar mutluluktan uçuyor. TÜİK harikalar diyarında
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, kazançlarıyla yaşın ortasını bile getiremeyenlerin işinden mutlu olduğunu açıkladı. TÜİK, en mutlu kişilerin de 65 yaş üstü olduğunu ileri sürdü.

Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a çıkarken yaptığı işten memnun olmayanlar ise yüzde 6,3'ten 6,9'a artış gösterdi.

Yaptığı işten memnun olan işverenlerin oranı 2022 yılına göre 81,1'den 82,6'ya yükseldi. İşverenlerde 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 13,5'ten yüzde 9,9'a gerilerken, memnun olmayanlar yüzde 5,4'ten yüzde 7,6'ya çıktı.

i-2.webpYAŞLANDIKÇA MUTLULUK ORANI YÜKSELİYOR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'Mutluluk Düzeyi' verilerinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarda mutlu olanların sayısının daha fazla olduğu belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oranları 18-24 yaşındakilerde yüzde 54, 25-34 yaşındakilerde 50,7, 35-44 yaşındakilerde yüzde 53, 45-54 yaşındakilerde 53,6, 55-64 yaşındakilerde yüzde 49,7, 65 yaş ve üzerindekilerde yüzde 56 olarak açıklandı.

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BİR OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU

Eğitim durumuna göre mutluluk seviyesi oranlarına göre ise, en yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde gözlendi. Bir okul bitirmeyen vatandaşların mutluluk oranı yüzde 53,7 olarak aktarılırken oran; ilkokul mezunlarında yüzde 53,4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 52,8, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 52,8, yükseköğretim mezunlarında yüzde 51,2 olarak tespit edildi.

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