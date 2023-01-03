TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklaması doğru mu? Marketten alışveriş yapanlar yanıtlasın

TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklamasına katılıyor musunuz? Evet Hayır ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,18 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur ve emeklilere verilecek maaş zammı da belli oldu. Buna göre enflasyon farkından gelecek zam emekli maaşları için yüzde 15,4 oldu. Memur maaşları için ise bu oran yüzde 16,5 oranında gerçekleşti.

TÜİK’in yaptığı açıklama sonrası enflasyon rakamları tartışma konusu oldu. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 84,39 düzeyindeyken bir ayda enflasyon yüzde 64,27’ye geldi. Vatandaşlar, bir ayda enflasyonda yaşanan düşüşü sorguluyor.

Biz de vatandaşlara soruyoruz: TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklamasına katılıyor musunuz? Anketimize katılın…