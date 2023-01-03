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TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklaması doğru mu? Marketten alışveriş yapanlar yanıtlasın

TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklaması sonrası vatandaşlar bir ayda meydana gelen büyük değişimi sorguluyor. Biz de vatandaşlara soruyoruz: TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklamasına katılıyor musunuz? Marketten alışveriş yapanlar yanıtlasın.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:50
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TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklamasına katılıyor musunuz

TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklaması doğru mu? Marketten alışveriş yapanlar yanıtlasın
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TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklamasına katılıyor musunuz?
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TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,18 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur ve emeklilere verilecek maaş zammı da belli oldu. Buna göre enflasyon farkından gelecek zam emekli maaşları için yüzde 15,4 oldu. Memur maaşları için ise bu oran yüzde 16,5 oranında gerçekleşti.

TÜİK’in yaptığı açıklama sonrası enflasyon rakamları tartışma konusu oldu. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 84,39 düzeyindeyken bir ayda enflasyon yüzde 64,27’ye geldi. Vatandaşlar, bir ayda enflasyonda yaşanan düşüşü sorguluyor.

Biz de vatandaşlara soruyoruz: TÜİK’in yaptığı enflasyon açıklamasına katılıyor musunuz? Anketimize katılın…

 

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Mithattelkin
3.01.2023 11:05
Akşam markete uğradım yeni peynir gelmemiş Yeni zam gelecek diye100 de15 zam var diye  
 
vatansever
3.01.2023 11:01
4 milyon dolara tekne alan şekilsiz vekilleriniz varken bize zam için sıra gelirmi memuru asgari ücretli yaptınız yazıklar olsun  
 
yigit
3.01.2023 11:00
Kim ki bu aziz milleti kandırıyor ve yalan söylüyorsa Allah sebep olanlara gün yüzü göstermesin,yalanlarında boğulsunlar insaallah!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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