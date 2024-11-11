TÜİK'ten beklenen açıklama geldi! Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
TÜİK'ten beklenen açıklama geldi! Eylül ayı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı işsizlik oranlarının verilerini kamuoyu ile paylaştı.

İşsizlik oranı eylülde sabit kalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı, bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

resim444555.pngGENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI YÜKSEK

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 13,5, genç kadınlarda ise yüzde 24 olarak tahmin edildi.

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İSTİHDAMDA ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bine yükselirken, istihdam oranı yüzde 49,7 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 67,3, kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ VE KATILIM ORANI

İşgücü, bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bine çıktı, işgücüne katılma oranı ise yüzde 54,4’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 37 oldu.

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