Tüketici güven endeksi 7 ayın zirvesinde

Kaynak: İHA
Tüketici güven endeksi 7 ayın zirvesinde
TÜİK ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı.

TÜK tarafından yayımlanan göre endeks ocakta yüzde 3.9 artarak 80.4 seviyesine yükseldi.

Böylece tüketici güveni 7 ayın zirvesine çıkmış oldu.

Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en hızlı artış yüzde 6 ile 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' görüldü.

HAZİRAN 2023'TE 85,1 SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Geçen ay 77,4 olarak açıklanan endeks, bu ay 80,4 olarak kaydedildi.

Böylelikle endeks, son 7 ayın en yüksek seviyesine geriledi.

Endeks Haziran 2023 yılında 85,1 seviyesini görmüştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,4 iken ocakta yüzde 6 artışla 67,2'ye yükselmiş oldu.

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