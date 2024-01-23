Tüketici güven endeksi 7 ayın zirvesinde

TÜK tarafından yayımlanan göre endeks ocakta yüzde 3.9 artarak 80.4 seviyesine yükseldi.
Böylece tüketici güveni 7 ayın zirvesine çıkmış oldu.
Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en hızlı artış yüzde 6 ile 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' görüldü.
HAZİRAN 2023'TE 85,1 SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ
Geçen ay 77,4 olarak açıklanan endeks, bu ay 80,4 olarak kaydedildi.
Böylelikle endeks, son 7 ayın en yüksek seviyesine geriledi.
Endeks Haziran 2023 yılında 85,1 seviyesini görmüştü.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,4 iken ocakta yüzde 6 artışla 67,2'ye yükselmiş oldu.
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