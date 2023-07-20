Tüketici güven endeksi geriledi. Hem de yüzde 5,9 oranında

Tüketici güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %5.9 düşerek 80.1'e geriledi.

KAYNAK: AA
Tüketici güven endeksi geriledi. Hem de yüzde 5,9 oranında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla yüzde 5,9 azaldı. Haziranda 85,1 olan endeks, temmuzda 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 69,1 iken temmuzda yüzde 6,6 azalışla 64,5'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken bu ay yüzde 7,7 azalarak 79,2 oldu.

Haziranda 92,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 düşüşle bu ay 82,2'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise haziranda 93 iken temmuzda yüzde 1,5 artışla 94,4 olarak hesaplandı.

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