Tüketici Güven Endeksi tepetaklak

Düzenleme: Kaynak: AA
Tüketici Güven Endeksi tepetaklak

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azalarak 75,9 oldu. Değerin 100'den az olması tüketicinin kötümser durumda olduğunu gösterir.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Geçen ay 78,3 olan endeks, bu ay 75,9'a düştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziranda 63,8 iken temmuzda yüzde 5,4 azalışla 60,4'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, haziranda 79,2 iken bu ay yüzde 4,2 azalarak 75,9 oldu.

Geçen ay 76,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7 düşüşle bu ay 70,8 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise haziranda 94 iken temmuzda yüzde 2,6 artışla 96,5'e çıktı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR

Tüketici Güven Endeksi 0 ile 200 aralığında değerlendirilir. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösterir. Mevcut durum değerlendirmeleri, beklentiler ve eğilimler aşağıdaki konu başlıkları kapsamında ölçülülür.

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