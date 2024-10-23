Tüketici Güven Endeksinde artış

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ 16 AYIN ZİRVESİNDE

Bu rakamla birlikte, Haziran 2023'ten bu yana tüketici güveninde en yüksek seviye kaydedildi.Ancak Tüketici Güven Endeksi nedir sorusunun yanıtında değer 100'ün altında ise buna kötümser deniliyor. Tüketici Güven Endeksi 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, iyimser havaya yaklaşması için 20 puan daha gerekiyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu eylül ayında 64,8 ekim ayında 64,7 oldu. hane içi maddi durumun değişim oranı ise eylülde 2,8 ekimde -0,2 olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi eylül ayında 77,4 ekim ayında 82,1 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi değişim oranı eylülde 1,0 ekimde 6,1 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi eylül ayında 74,5 ekim ayında 75,3 oldu. 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinin değişim oranı ise eylülde 4,2 ekimde 1,1olarak kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eylülde 96,2 ekimde 100,1 oldu. Değişim oranı ise eylül ayında 2,0 ekim ayında 4,1 olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEYİ ANLATIYOR?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer arasında değerlendiriliyor. 100’ün altındaki değerler tüketici güveninde kötümser olduğunu gösteriyor. 100’ün üzerindeki değerler ise iyimserliği gösteriyor. Eylül ayında 78,2 seviyesine ulaşan endeks, hala tüketiciye göre kötümser.