Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi yasalaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi yasalaştı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif görüşmeleri yapıldı ve kabul edilerek yasalaştı.

Teklifle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.

Elektronik Sözleşmeler: Teklif ile, tüketicinin korunması kapsamında kredi verenler ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin elektronik haberleşme cihazları üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

Mesafeli Sözleşmeler: Tüketici kredisi sözleşmelerinin uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amaçlandı.

Doğrudan Satış Sisteminin Tanımı: Doğrudan satış sistemleri, bağımsız temsilci, distribütör veya danışman gibi unvanlarla faaliyet gösteren satıcıların tüketicilere mal veya hizmet sunduğu sistemler olarak tanımlandı.

Sermaye Şirketi Zorunluluğu: Doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi olması şartı getirildi.

Sistem Koşulları: Doğrudan satış sisteminin, kazancın çoğunluğunun yeni satıcılar kazandırılmasına dayanması değil, mal veya hizmet satışını esas alması gerektiği vurgulandı.

Cayma Hakkı: Tüketicilere doğrudan satış sisteminde 30 günlük cayma hakkı tanındı.

Yenileme Ücretleri: Doğrudan satıcılardan, tüketicilere satışı öngörülen ürünler dışında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Haksız Ticari Uygulamalar: Haksız ticari uygulamalarla ilgili yükümlülüklere aykırı hareket edenler için 3 aya kadar tedbiren durdurma veya 60 bin TL'den 600 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Ülke Genelinde Aykırılık: Eğer aykırılık ülke genelinde gerçekleşmişse, idari para cezası 600 bin TL'den 6 milyon TL'ye kadar çıkabilecektir.

Lisans Ücretleri: 2024 yılı için lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yurt dışına yaptığı satışlarla ilgili harcamaların toplamının 4 katı dikkate alınacak. 2025 yılı için ise bu toplamın 3 katı net işlem hacminden düşülecek.

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