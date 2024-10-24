Tüketicinin Korunmasına İlişkin Kanun Teklifi yasalaştı

Teklifle, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.

Elektronik Sözleşmeler: Teklif ile, tüketicinin korunması kapsamında kredi verenler ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin elektronik haberleşme cihazları üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

Mesafeli Sözleşmeler: Tüketici kredisi sözleşmelerinin uzaktan iletişim araçlarıyla kurulabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, sözleşmeye bağlı diğer işlemlerin kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amaçlandı.

Doğrudan Satış Sisteminin Tanımı: Doğrudan satış sistemleri, bağımsız temsilci, distribütör veya danışman gibi unvanlarla faaliyet gösteren satıcıların tüketicilere mal veya hizmet sunduğu sistemler olarak tanımlandı.

Sermaye Şirketi Zorunluluğu: Doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi olması şartı getirildi.

Sistem Koşulları: Doğrudan satış sisteminin, kazancın çoğunluğunun yeni satıcılar kazandırılmasına dayanması değil, mal veya hizmet satışını esas alması gerektiği vurgulandı.

Cayma Hakkı: Tüketicilere doğrudan satış sisteminde 30 günlük cayma hakkı tanındı.

Yenileme Ücretleri: Doğrudan satıcılardan, tüketicilere satışı öngörülen ürünler dışında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Haksız Ticari Uygulamalar: Haksız ticari uygulamalarla ilgili yükümlülüklere aykırı hareket edenler için 3 aya kadar tedbiren durdurma veya 60 bin TL'den 600 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Ülke Genelinde Aykırılık: Eğer aykırılık ülke genelinde gerçekleşmişse, idari para cezası 600 bin TL'den 6 milyon TL'ye kadar çıkabilecektir.

Lisans Ücretleri: 2024 yılı için lisans ücretinin hesaplanmasında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yurt dışına yaptığı satışlarla ilgili harcamaların toplamının 4 katı dikkate alınacak. 2025 yılı için ise bu toplamın 3 katı net işlem hacminden düşülecek.