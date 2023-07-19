Tükürüğün az bilinen yararları

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, tükürüğün yararlarını anlattı. İşte, ayrıntılar…

KAYNAK: AA
Tükürüğün az bilinen yararları

Tükürük ağız sağlığı ve insan vücudunun genel sağlığı için çok yararlı. İşte ayrıntılar

Plak

Tükürükte bulunan pelikil adı verilen bağışıklık proteinleri, dişlerin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak bakterilerin hızlı bir şekilde yok edilmesine yardımcı olur ve ayrıca dişleri asitlerin neden olduğu demineralizasyona karşı korur. Ancak pelikilin bir dezavantajı, düzenli olarak dişlerimizi fırçalamazsak diş taşı oluşumuna giden yolun ilk adımıdır.

Sindirim

Tükürük, katı ve sıvı yiyeceklerin lezzetini artıran ve aynı zamanda daha fazla sindirim için bağırsaklara ulaştığında yiyecekleri parçalayan ağzın, pH seviyesini dengelemesinde rol oynar.

Ağız temizliği

Tükürük, dişleri ve ağzı temizleyerek herhangi bir bakteri veya virüsten uzak tutmaya, böylece ağzı ve dişleri sağlıklı durumda tutmaya yardımcı olur. Yani tükürük bizim bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır.

Koruma

Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin çoğu asidik içeriğe sahiptir ve tükürük onu nötralize etmeye ve yumuşak dokuları, dişleri ve diş etlerini güvende tutmaya yardımcı olur. Tükürük yutulduğunda yemek borusu çevresinde zararlı tahriş edici maddelere karşı koruyucu bir kalkan oluşturarak mide ekşimesini önler.

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