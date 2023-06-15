Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Araç muayenesinde yeni dönem

TÜVTÜRK'ün araç muayene raporlarını kısa mesaj, e-posta ve e-Devlet yoluyla sunmaya başladığı bildirildi.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Araç muayenesinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"nin başladığını duyurdu.

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yeni uygulama sayesinde, TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.

Yılda 112 ton kağıt tasarrufu

Yeni uygulama ile yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacağı, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacağı, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacağı, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacağı, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edileceği ve 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımının engelleneceği belirtildi.

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