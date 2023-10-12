Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Mahkemeden emsal tazminat kararı

İzmir’de bir araç sahibi ve akaryakıt istasyonuyla ilgili mahkemenin verdiği tazminat kararı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Mahkemeden emsal tazminat kararı

Olay, 17 Ekim 2021'de, Adana'nın Pozantı ilçesindeki benzin istasyonunda meydana geldi. Batman'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan S.A., Pozantı'da, akaryakıt istasyonunda otomobiline mazot almak için durdu. Akaryakıt görevlisi, S.A.'nın otomobilinin deposuna mazot yerine 12 litre benzin doldurdu.

Dolum işleminin sona ermesinin ardından S.A. yola çıktı ancak birkaç kilometre sonra araçta arıza meydana geldi. Aracını İzmir'e çekiciyle getiren S.A.'ya, yetkili serviste aracına yanlış akaryakıt konulduğu belirtildi. S.A., otomobilinin tamirine 34 bin lira harcadı. Ancak, mağdur olan S.A.'nın zararı, akaryakıt şirketi tarafından karşılanmadı.

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BİLİRKİŞİDEN LEHE RAPOR

S.A., avukatı Emre Şentürk aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi tarafından istenen bilirkişi raporunda, araca mazot yerine benzin konulduğu belirtildi. Raporda, motorinle çalışan bir otomobile benzin koyulması durumunda motorun ağır hasar alabileceği ve hatta patlayabileceği de yer aldı. Akaryakıt firması avukatı ise davanın reddini talep etti. Dosyanın kabulüne karar veren hakim, S.A.'nın aracının tamiri için harcadığı 32 bin 875 liranın akaryakıt firması tarafından, kendisine ödenmesine karar verdi.

“ARACI ÇALIŞTIRMADAN FİŞE BAKMAKTA FAYDA VAR”

Kararı değerlendiren S.A.'nın avukatı Emre Şentürk, sürücülere akaryakıt aldıktan sonra fişlerini kontrol etmelerini önererek, "İşverenin çalışanlarının kusurlu eylemlerinden sorumluluğu var. Araca akaryakıt doldurma görevi orada çalışanların olduğundan, bizim müvekkilimizin herhangi bir sorumluluğu doğmuyor. Bu sebeple mahkeme hatalı işlemi yapan işverenden zararın tazminine karar verdi. Yakıt aldıktan sonra en önemlisi fişlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Arabayı çalıştırmadan farkına varılırsa yakıt boşaltılabilir. Ancak araç çalıştıktan sonra motora zarar veriyor" diye konuştu.

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