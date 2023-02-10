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Tüm çevresi yıkılan Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası binası ayakta kaldı

Kahramanmaraş'ta İnşaat Mühendisleri Odası’nın İl Temsilciliği binası, çevresindeki binaların enkaza dönüşmesine rağmen sağlam bir şekilde ayakta kaldı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş paylaşımında bilime ve mühendisliğe vurgu yaptı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:32
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Tüm çevresi yıkılan EMO binası ayakta kaldı

Tüm çevresi yıkılan Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası binası ayakta kaldı
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Birgün'ün haberine göre, Kahramanmaraş Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran, binlerce yapının da yıkılmasına sebep olan iki büyük depremlerde ayakta kalan İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği binasının fotoğrafını paylaştı.

Ulutaş'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta söz konusu binanın çevresinde çoğu yapının yerle bir olduğu dikkat çekti.

Ulutaş, böylesine büyük depremlerde bile 'mühendislik' ve 'bilimle' ayakta kalabilecek binalar yapılabileceğine vurgu yaparak "Yeter ki halk yararına uygulansın" dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ayakta kalabilmeyi başaran binaya ait fotoğrafı paylaşan Ulutaş, şunları kaydetti:

"Görseldeki bina İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası. Fazla söze gerek yok. Bilim ve mühendislik böyle büyük bir depremde dahi ayakta kalacak yapılar inşa etmeye yeter. Yeter ki bilim ve teknik halk yararına uygulansın!"

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1950
10.02.2023 14:25
Bilim mi? Oda neymiş? Bizim ülkede var mi? Baksanıza CB için bile bu üfürükçülere insanlara soralım deniyor, kimse bunları eğitelim, dönüştürelim demiyor ???  
 
Ötüken
10.02.2023 14:25
Uyandırmayın şuan milleti.Bol bol sala okumakla geçiştiriyorlar.Ne bilim ne ilim hakgetire.Sonra da kader öyle mi?  
 
Remzi
10.02.2023 14:11
20 yılda algı ile ülkenin içini boşaltmış. İşi bilen herkese hain diyerek küstürmüş. Ölenlerin sorumlusu erdoğan ve biatçıları.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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