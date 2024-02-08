Tüm gün oturmak ölüm getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tüm gün oturmak ölüm getiriyor
Yeni bir araştırma, işyerinde çok oturanların erken ölüm riskinin arttığını gösterdi. Uzmanlar, harekete teşvik eden ofisler ve sık mola vermenin önemini vurguladı.

Çalışma saatlerinin çoğunu oturarak geçiren kişilerin, daha hareketli olanlara göre herhangi bir nedenle erken ölme ihtimalinin yüzde 16, kalp-damar hastalıklarından ölme ihtimalinin ise yüzde 34 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan araştırma, Tayvan'da 20 yaş ve üstü 481.688 kişi üzerinde yaklaşık 13 yıl boyunca yapıldı.

Araştırmaya katılanların hiçbirinde kalp-damar hastalığı tanısı yoktu.

Araştırmacılar, oturma ve hareket etme kombinasyonuyla çalışan kişilerin erken ölüm riskinin artmadığını da belirtti.

Çok oturan ancak boş zamanlarında fiziksel aktivite yapan kişilerin de erken ölüm riskini azalttığı görüldü.

Araştırmanın sonuçları, hareketsiz bir yaşam tarzının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, işyerlerinin çalışanları harekete teşvik etmek için ofis tasarımlarını değiştirmelerini ve daha sık mola vermelerini önerdi.

Ayrıca, her 30 dakikada bir kalkıp hareket etmenin, telefonla konuşurken ayakta durmanın ve toplantıları yürüyerek yapmanın da faydalı olacağını belirtti.

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